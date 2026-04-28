Коммунальные службы убрали упавшие деревья в Воскресенске

Специалисты продолжают ликвидировать последствия снегопадов в Воскресенске. Они распиливают и вывозят деревья, поваленные из-за шквального ветра и аномальной для конца апреля погоды.

Коммунальщики привели в порядок территорию на улице Менделеева и Стандартной. Они также расчистили дороги от снега с помощью спецтехники.

По прогнозам синоптиков, снегопады в Московском регионе продолжатся. В связи с непогодой подмосковные коммунальные службы работают в усиленном режиме. Они оперативно расчищают муниципальные дороги и тротуары, а также проводят противогололедную обработку, чтобы обезопасить движение.

За последние сутки в столице и Московской области выпало более 100% апрельской нормы осадков. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уточнил, что больше всего снегом занесло Долгопрудный — там зафиксировали 41 миллиметр влаги. В Павловском Посаде выпало 29 миллиметров снега, в Талдоме — 32, в Дмитрове — 34, а в Клину — 35 миллиметров.