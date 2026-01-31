Коммунальные службы убрали снег в Мытищах

Снегопад в Подмосковье потребовал от коммунальных служб работы в усиленном режиме. В городском округе Мытищи техника и бригады работают круглосуточно, чтобы расчистить дороги и дворы.

Администрация публикует ежедневный график работ в своих информационных каналах. Это позволяет жителям узнавать, когда расчистят их двор или контейнерную площадку.

«Мы задействуем всю имеющуюся технику: погрузчики, тракторы, снегоуборочные машины. К работам подключены ручные бригады. Уборка идет без остановок», — пояснила глава округа Юлия Купецкая.

Жителей просят не парковать автомобили на подъездах к местам сбора мусора. Также важно не создавать помех для работы спецтехники и соблюдать осторожность на дорогах.

По всем вопросам, связанным с уборкой снега, можно обратиться в Зимний штаб. Телефон для связи: +7 (917) 583-63-43. Сотрудники штаба принимают звонки ежедневно с 6:00 до 00:00.