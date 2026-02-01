Коммунальные службы Шаховского округа борются с последствиями снежного циклона

Работники МБУ «Благоустройство Шаховская» активно очищают площадь возле администрации, а также расчищают пешеходные переходы, лавочки и памятники. Тяжелая техника вывозит из центра поселка скопившиеся сугробы.

По словам сотрудника коммунальной службы Дмитрия Попова, за три года работы он впервые столкнулся с таким продолжительным снегопадом и таким количеством снега. «Мы всегда поддерживаем друг друга. Если где-то снегоуборщик не проходит, на помощь приходят коллеги с лопатами», — подчеркнул Дмитрий Попов.

В операции задействованы пять единиц снегоуборочной техники и десять рабочих с ручным инструментом.