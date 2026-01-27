Коммунальные службы Щелкова переведены в режим повышенной готовности

Округ столкнулся с серьезным вызовом стихии. В ночь на 27 января на территорию Московской области обрушился мощный циклон, принесший обильные осадки.

Дорожные и коммунальные службы муниципалитета начали превентивную работу еще вечером 26 января, перейдя на усиленный режим функционирования для минимизации последствий снегопада. К середине текущего дня метеорологи зафиксировали высоту снежного покрова на отметке 15 сантиметров. Однако, согласно прогнозам синоптиков, это лишь начало: в ближайшие сутки ожидается выпадение еще от 30 до 50 сантиметров осадков. Столь резкое ухудшение погоды классифицируется как аномальное, что требует привлечения всех доступных ресурсов.

Администрация городского округа оперативно мобилизовала рекордное количество техники. В круглосуточном цикле на дорогах и во дворах задействовано более 150 единиц специализированной техники и порядка 600 сотрудников коммунальных служб, осуществляющих ручную расчистку.

«Для обеспечения бесперебойного функционирования городской инфраструктуры определен четкий алгоритм. В первую очередь очищаются основные транспортные артерии, проезды к социальным объектам, а также подходы к остановкам общественного транспорта. Параллельно с этим управляющие компании ведут активную расчистку придомовых территорий, уделяя особое внимание входным группам подъездов и пешеходным дорожкам», — сообщили в администрации округа.