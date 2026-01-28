Коммунальные службы расчистят снег в городском округе Шаховская

В городском округе Шаховская сотрудники коммунальных служб приступили к вывозу снега по обращениям жителей. Они работают на основании заявок, поступивших на портал «Добродел».

Как сообщил дорожный диспетчер МПКХ «Шаховская» Виктор Артамонов, в первую очередь коммунальщики выехали на улицу Комсомольскую, к домам № 6 и 6А.

Специалисты устраняют заносы, которые мешают проезду автотранспорта и вывозу мусора. После этого они отправятся на улицу Шамонина, дом 19, где также будут убирать накопившийся снег.

В работах задействована спецтехника: три автомобиля марки КамАЗ и погрузчик.