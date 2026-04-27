Коммунальные службы расчистили от снега улицы в Солнечногорске

Специалисты расчищают дороги и тротуары, а также проводят противоледную обработку.

Коммунальные службы и спасатели работают в усиленном режиме. Для уборки снега на Советской площади коммунальщики направили специальную технику и работников.

После сильных снегопадов в первую очередь в порядок приводятся подъезды и пешеходные дорожки к жилым домам, а также к социальным объектам.

В Московском регионе 27 апреля объявили оранжевый уровень погодной опасности, из-за непогоды в регионе упало несколько деревьев, что привело к перебоям в работе общественного транспорта. Жителей предупредили о мокром снеге, гололедице и сильном ветре с порывами 23 метра в секунду.

В аэропорту Внуково задержали несколько рейсов. Всего в ночь на 27 апреля не смогли вылететь более 50 лайнеров.