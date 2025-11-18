Коммунальные службы провели уборку первого снега в Солнечногорске

Коммунальные службы Солнечногорска в субботний день оперативно приступили к расчистке улиц после первого сезонного снегопада, обеспечив безопасное движение транспорта и комфорт для жителей. Уже с раннего утра 15 ноября специализированная техника вышла на дороги муниципалитета.

В предстоящие зимние месяцы в работах по обслуживанию улиц и дорог планируется использовать более 110 машин, включая технику МБУ «ДЕЗ» и подрядных организаций. В уборке также задействованы 118 сотрудников коммунальных служб.

«Знаю, для многих это волшебство и красивые фото в ленте. А для наших коммунальных служб — это сигнал к старту большой и важной работы. Чтобы наши улицы стали безопасными, а жизнь в округе не остановилась из-за непогоды. Прошу вас тоже быть внимательнее на дорогах — берегите себя и уступайте дорогу спецтехнике», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

К расчистке дворовых территорий подключается техника управляющих компаний, обеспечивающая порядок на внутридворовых пространствах. Все службы муниципалитета работают в штатном режиме, уделяя особое внимание социальным объектам, магистралям и пешеходным маршрутам.