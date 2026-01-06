Коммунальные службы продолжили устранять последствия снегопадов в Дмитрове

Специалисты продолжили ликвидировать последствия непогоды в Дмитровском городском округе. Все коммунальные службы перевели в усиленный режим работы, на улицах работает снегоуборочная техника. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава округа Михаил Шувалов.

«Наши коммунальные и дорожные службы продолжают ликвидировать последствия снегопадов», — подчеркнул он.

Шувалов предупредил жителей, что 6 и 7 января синоптики прогнозируют снегопад и похолодание до -17… -25 градусов.

Он также попросил водителей и пешеходов быть осторожнее из-за непогоды и в случае нештатных ситуаций обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Ранее синоптики Гидрометцентра России сообщили, что в рождественскую ночь в Подмосковье ударят морозы до -12 градусов. В столице тоже ожидается похолодание — столбики термометров опустятся до -9 градусов.