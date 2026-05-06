Коммунальные службы привели в порядок сквер Победы в Люберцах

Специалисты МБУ «Наш дом — Дзержинский» начали подготовку общественного пространства к 9 Мая в Сквере Победы города Дзержинский. Рабочие привели в порядок газоны, собрали листву и мелкий мусор, а также высадили цветы на клумбах.

Старые урны демонтировали, вместо них установили новые. В рамках подготовки к празднованию Дня Победы запланирована покраска более пятнадцати скамеек. Еще десять малых архитектурных форм заменят полностью.

«Монумент и гранитные плиты уже промывали после зимы, но перед праздником обязательно проведем влажную уборку еще раз», — рассказала заместитель директора МБУ «Наш дом — Дзержинский» Юлия Тожиева.

Сквер Победы находится в исторической части города Дзержинский Люберецкого округа. Это место пользуется популярностью у горожан для ежедневного отдыха. Традиционно 9 Мая здесь проходят памятные церемонии.