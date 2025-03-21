Коммунальные службы приведут Химки в порядок после зимы

Коммунальные службы Химок приступили к уборке округа к весенне-летнему сезону. Рабочим предстоит привести в порядок улицы и дворы в каждом микрорайоне.

Сотрудники «Объединенного городского хозяйства» уже принялись убирать прошлогоднюю сухую листву на улице 8 Марта и проспекте Мира. Здесь же в ближайшее время рабочие помоют знаки дорожного движения от брызг, а также подметут тротуары.

«Мы проводим разные виды работ. Убираем все улицы и все пространства. Готовим Химки к лету», — рассказал мастер участка Кароматуллох Файзуллоев.

Общественным субботникам в Химках дадут старт, как только на улице установится стабильно плюсовая температура. Специалисты отремонтируют детские игровые городки и спортивные площадки, а также почистят и покрасят ограждения.

Помимо этого, в округе продолжают ямочный ремонт на дорогах и во дворах.