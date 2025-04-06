Коммунальные службы приступили к устранению последствий снегопада в Мытищах

В городском округе Мытищи на борьбу с последствиями снегопада вышли 183 машины спецтехники и 812 дворников. Уборка ведется на автомобильных дорогах, улицах, дворовых территориях, тротуарах, остановках общественного транспорта, а также в сельских населенных пунктах.

Работы продолжаются в усиленном режиме. Снегопад не прекращается, и по прогнозам синоптиков, к следующей неделе высота снежного покрова может достигнуть 15 сантиметров. Водителям настоятельно рекомендуют быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.

Для оперативного решения вопросов, связанных с уборкой снега, в округе работает штаб по содержанию территорий. Жители могут сообщать о замечаниях и проблемных участках ежедневно с 6:00 до 00:00. Для связи доступны телефон, WhatsApp и Telegram: 8 (916) 531-79-06.