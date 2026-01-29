Коммунальные службы приступили к уборке снега в микрорайоне Солнечный

В микрорайоне Солнечный г. о. Власиха коммунальные службы активно проводят уборку. Пять бригад рабочих и дворников трудятся на пяти участках, используя необходимую технику. Погрузчики и тракторы очищают проезды, а ручной шнекоротор — тротуары.

Шнекоротор эффективно справляется со свежим, мягким снегом благодаря своей легкости и маневренности. Вращающийся вал с лопатками работает по принципу центрифуги, разгоняя снег до высокой скорости. Под действием центробежной силы снег выбрасывается через отверстие в кожухе ротора.

Работник с шнекоротором быстро очистил придомовую территорию двух домов. После обеда бригады планируют перейти в микрорайон Южный, где продолжат уборку дворов, проездов и вывоз снежных куч. Для обработки дорожек будет использоваться техническая соль.