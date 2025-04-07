Коммунальные службы приступили к уборке снега на дорогах Мытищ

Более 180 единиц коммунальной техники вывели на уборку снега во дворах и дорогах округа. Территории будут очищать сотрудники всех ответственных организаций.

Минусовые отметки температуры и длительные снегопады неожиданно сменили теплую и солнечную погоду в городском округе Мытищи. Метеорологи спрогнозировали выпадение около 15 миллиметров осадков за сутки. Дорожные и коммунальные службы с самого утра вышли на уборку улиц, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей.

Привлекли к уборке все ответственные за содержание территорий организации. Руководство администрации и коммунальные службы взяли ситуацию на контроль. Убирать снег, обрабатывать противогололедными материалами автомобильные дорог, улицы, дворовые территории, а также тротуары, остановки общественного транспорта и парки будут по мере необходимости.

Особое внимание на дорогах должны соблюдать автомобилисты. Ездить на машинах в такую погоду нужно крайне осторожно и непременно следует соблюдать скоростной режим. Ночное похолодание также пообещали в ближайшее время, а это значит с утра возможна гололедица. Пешеходам тоже необходимо будет проявить внимание и осторожность.