Коммунальные службы приступили к уборке дорог в Дубне после зимы

Коммунальные службы городского округа Дубна активно занимаются весенней уборкой улиц. Глава округа Максим Тихомиров поставил задачу оперативно убрать пыль и песок, оставшиеся на проезжей части после зимней посыпки дорог пескосоляной смесью.

Ежедневно четыре бригады сотрудников МБУ «ЖКУ» и подрядных организаций очищают дороги, парковочные карманы и дворы многоквартирных домов. Работы выполняются вручную, а для вывоза смета используются трактора и погрузчики. Погодные условия пока не позволяют подключить подметально-уборочную технику для проведения механизированной влажной уборки.

«Как только установится стабильная плюсовая температура, на дороги выйдет специализированная техника для полноценной уборки улиц», — подчеркнул Максим Тихомиров.

Уже выполнен значительный объем работ. «Мы продолжаем делать всё возможное, чтобы наши улицы были чистыми и комфортными для жителей», — добавил глава округа.

Работы по наведению порядка в городе будут продолжаться до полного завершения сезонной уборки.