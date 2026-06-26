Коммунальные службы Подмосковья промыли более 220 фонтанов с начала лета

С начала лета в Подмосковье началась техническая промывка фонтанов. Ее проводят коммунальные службы. Всего они обработали более 220 объектов.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, промывка — это обязательный этап эксплуатации фонтанов. Он позволяет очистить насосное оборудование и внутренние поверхности от солей и органики.

«Технологическая промывка городских фонтанов — это комплекс регулярных санитарных и инженерных мероприятий. Процедура включает слив воды, механическую очистку чаш от мусора и налета, дезинфекцию специальными растворами, а также профилактику насосов и фильтров для поддержания безопасности и исправности», — пояснили в министерстве.

Промывка позволяет защитить оборудование от попадания песка и пыли, предотвратить цветение воды, обеспечить санитарную безопасность, удалить известковый налет.

Ежедневно специалисты проводят осмотр и убирают плавающий мусор, раз в неделю воду полностью сливают, чтобы промыть чашу и фильтры. Ежемесячно проводят проверку насосов, подсветки и герметичности кабелей.