Коммунальные службы Подмосковья перейдут на усиленный режим в майские праздники

В период майских праздников коммунальные службы Подмосковья перейдут на усиленный режим работы в майские праздники. Они организуют дежурства, проверят готовность техники и проведут внеплановые обследования.

В период майских праздников коммунальные службы Подмосковья усилили контроль за системами водоснабжения и водоотведения.

Аварийные бригады и инженерный персонал переведены на круглосуточное дежурство. Специалисты проверили технику, оборудование и резервные источники энергоснабжения. Особое внимание уделят уязвимым участкам сетей.

Жители могут сообщать о проблемах через Единую диспетчерскую службу Подмосковья.