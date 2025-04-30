Коммунальные службы Подмосковья перейдут на усиленный режим в майские праздники

В период майских праздников коммунальные службы Подмосковья перейдут на усиленный режим работы в майские праздники. Они организуют дежурства, проверят готовность техники и проведут внеплановые обследования.
В период майских праздников коммунальные службы Подмосковья усилили контроль за системами водоснабжения и водоотведения.
Аварийные бригады и инженерный персонал переведены на круглосуточное дежурство. Специалисты проверили технику, оборудование и резервные источники энергоснабжения. Особое внимание уделят уязвимым участкам сетей.