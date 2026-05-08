Коммунальные службы наведут порядок во дворах Мытищ

Сотрудники администрации Мытищ проверили состояние дворов после сильного ветра. Во время обхода специалисты выявили места с поваленными ветками, скопление листвы и беспорядок на контейнерных площадках.

Проверку провел заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров вместе с представителями управляющих компаний и МБУ «Лесопарковое хозяйство». Специалисты осмотрели дворы на Новомытищинском проспекте, Институтской, Юбилейной и Летной улицах.

Основное внимание во время обхода уделили последствиям непогоды. Во дворах остались неубранные порубочные остатки и ветки после сильного ветра. Кроме того, проверяющие зафиксировали переполненные контейнерные площадки и скопление опавшей листвы рядом с жилыми домами.

По словам Александра Хаюрова, коммунальным службам поручили оперативно устранить все нарушения.

«Управляющие компании и сотрудники Лесопаркового хозяйства должны в течение дня вывезти порубочные остатки, убрать листву и привести контейнерные площадки в порядок», — сообщил он.

Обход затронул несколько десятков адресов. В администрации отметили, что подобные проверки проводят регулярно для контроля состояния дворовых территорий и качества работы коммунальных служб.