Коммунальные службы Наро-Фоминска подготовили к зимнему сезону

Коммунальные службы Наро-Фоминска уже оснащают технику в преддверии зимы. На специальном складе уже сформирован запас реагентов.

О готовности муниципалитетов к зимнему периоду шла речь на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов.

Большая часть техники уже переведена на зимний режим: на машинах установили специальные ковши, щетки и отвалы, а вместо водяных бочек теперь емкости для реагентов. Расконсервирована и спецтехника, которая работает только зимой, — например, лаповый погрузчик для быстрой погрузки снега и грейдер для работы на заснеженных дорогах.

Почти 100 единиц техники всех видов обслуживают Наро-Фоминск и его окрестности, а также территории теруправлений Таширово и Атепцево.

Пескосоляную смесь, которую производят прямо на месте с помощью бульдозера, смешивающего песок с солью, уже заготовили на 80%. Пока прогноз сохраняет осеннюю погоду, но коммунальные службы полностью подготовились к встрече зимы.