Коммунальные службы начали уборку опавшей листвы в Дубне

Сбор опавших листьев ведется на улицах Институтской части и в Левобережье. Бригады вышли на участки вдоль дорог и тротуаров, детские площадки и парковки.

Осенние листья после дождей превращаются в сырой «ковер». В результате даже короткая прогулка по скользкому тротуару может привести к падению человека и травмам. Кроме того, уборка листвы помогает поддерживать аккуратный внешний вид улиц.

Собранные мешки вывозят на специально оборудованные полигоны, так как по закону опавшие листья относятся к отходам.

«Коммунальщики работают на опережение: оперативно собирают листву и тут же вывозят ее с улиц наукограда. Также листья убираем и в рамках субботников», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Уже выполнено около 60% работ на улицах в Институтской части. После завершения уборки бригады коммунальщиков перейдут в районы Черной речки и Большой Волги.