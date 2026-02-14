Коммунальные службы Мытищ вывезли 1,5 тысячи кубометров снега за сутки

В Московской области продолжаются обильные снегопады, коммунальные службы Мытищ перешли на усиленный режим работы. За 12 февраля управляющие компании убрали от снега 185 дворовых территорий и вывезли 1,5 тысячи кубометров снега.

Основное внимание уделяется расчистке проездов, входных групп и контейнерных площадок. Сегодня, 13 февраля, работы по устранению последствий снегопада, в том числе на муниципальных и региональных дорогах, продолжаются.

Жителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, быть внимательными и не препятствовать работе уборочной техники. Все заявки фиксируются в Зимнем штабе. Сообщить о замечаниях можно по телефону: 8 (917) 583-63-43.

Как ранее отмечала глава округа Юлия Купецкая, важно обеспечить жителям безопасный выход из подъездов, проход по пешеходным дорожкам и беспрепятственный проезд для мусоровозов.