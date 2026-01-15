Коммунальные службы Мытищ вышли на борьбу со снегом

Один из самых мощных снежных циклонов за последние 146 лет оставил после себя значительное количество снега. Благодаря слаженной работе дорожников и дворников в городе уже расчистили десятки улиц, однако работы по уборке продолжаются.

Снег убрали и вывезли с Центральной улицы, улиц Колпакова, 1-й Крестьянской, Летной, Мира, а также с Новомытищинского и Олимпийского проспектов. Работы провели на улицах Полковника Романова, Семашко, Станционной, Шараповской, Юбилейной, Трудовой и Красной Слободы, а также в 1-м Рапусовском переулке и на Сорокинском шоссе.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что коммунальные службы работают в непрерывном режиме и принимают все необходимые меры для оперативного устранения последствий снегопада. По ее словам, приоритетом остается обеспечение безопасности жителей и стабильной работы городской инфраструктуры в сложных погодных условиях.