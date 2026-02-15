Коммунальные службы Мытищ перешли на усиленный режим из-за снегопада

За последний месяц с территорий округа вывезли более 100 тысяч кубометров снега. Только за 11 февраля управляющие компании убрали 92 дворовые территории и очистили кровли 23 многоквартирных домов.

12 февраля на Подмосковье обрушился очередной снегопад, поэтому коммунальные службы вновь переведены на усиленный режим. На муниципальные дороги вывели всю имеющуюся технику, региональные трассы расчищают силы Мосавтодора.

Как ранее отмечала глава округа Юлия Купецкая, чтобы привести территорию в порядок, имеющийся ресурс используется по максимуму.

Администрация призывает жителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, быть внимательными и не парковать машины так, чтобы они мешали проезду спецтехники.

Все заявки по уборке территорий фиксируются в Зимнем штабе. Сообщить о замечаниях можно по телефону: 8 (917) 583-63-43.