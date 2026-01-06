Коммунальные службы Люберец вывезли более 720 кубометров снега с городских дорог

В Люберцах продолжают убирать снег с муниципальных дорог. К Рождеству все основные улицы, тротуары и подходы к храмам очищены и обработаны.

Коммунальные службы активно работают на улично-дорожной сети городского округа. На уборке задействовано более 50 единиц спецтехники и свыше 100 рабочих. Особое внимание уделяют уборке снега — уже вывезено более 720 кубометров.

Перед праздниками дороги, тротуары и пешеходные зоны возле храмов были очищены и обработаны противогололедными материалами. Это сделано для безопасности и удобства жителей. Одним из самых посещаемых мест в Рождество традиционно станет Николо-Угрешский монастырь в Дзержинском.

Состояние дорог постоянно контролируют. Актуальное расписание служб в церквях округа можно найти на сайте Люберецкого благочиния.