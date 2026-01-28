Коммунальные службы Люберец продолжают борьбу со снегом ночью

В городском округе Люберцы продолжается активная работа по очистке улиц от снега. В ночь на 27 января специалисты сфокусировались на уборке снега на улице Власова. Они расчистили проезды и парковочные места, обеспечив доступ к медицинскому учреждению, а также очистили остановку общественного транспорта напротив поликлиники.

Процесс уборки включает в себя несколько этапов: сначала лаповый погрузчик убирает снежные массы, скопившиеся у обочин дорог, затем самосвал вывозит их. Весь собранный снег в конечном итоге доставляется на снегобазу для последующей утилизации.

По словам специалистов ОКБ ЖКХ, на полную очистку улицы уходит 4–5 часов. Время зависит от состояния снега — спрессованный убирать сложнее.

Коммунальные службы работают круглосуточно в период снегопадов, но не все жители это понимают. Коммунальщики призывают автовладельцев своевременно убирать машины с улиц, где идет уборка снега, чтобы обеспечить беспрепятственный подъезд к социально важным объектам, таким как поликлиника. После работы погрузчика на улицу выходят тракторы для более тщательной уборки территории.