Коммунальные службы Люберец очистили от снега и наледи более 900 крыш

Коммунальные службы городского округа Люберцы очистили от снега и наледи более 900 кровель. Каждый день специалисты обрабатывают не менее десяти крыш многоквартирных домов.

Заместитель главы городского округа Люберцы Алена Ильницкая рассказала, что для очистки кровель от снега и наледи ежедневно задействовано 4 автовышки и 36 бригад — это порядка 80 человек. Всего в городском округе Люберцы в очистке нуждаются 1020 кровель.

Она добавила, что о предстоящих работах жителей многоквартирных домов предупреждают заранее: через домовые чаты и посредством объявлений. Во время работ многоквартирные дома ограждают красной лентой для безопасности прохожих.

«Убедительно просим автомобилистов не ставить машины под сигнальную ленту: это может быть опасно», — пояснила Алена Ильницкая.

Заместитель главы Люберец отметила, что работы по очистке кровель от снега и наледи проводятся ежедневно.