Коммунальные службы Люберец использовали более 90 единиц техники для уборки дорог

В городском округе Люберцы продолжаются плановые работы по уборке и содержанию автомобильных дорог и общественных территорий. Ежедневно к ним привлекают более 90 единиц специализированной техники и 120 дорожных рабочих.

Коммунальные службы проводят комплекс мероприятий по поддержанию чистоты. Специалисты моют проезжую часть и тротуары, очищают прилотковые зоны дорог и парковочные карманы от скопившегося смета.

Особое внимание уделяют санитарному содержанию территорий. Рабочие убирают урны и остановочные павильоны, вывозят мусор, в том числе из полосы отвода дорог, а также проводят покос травы вдоль проезжей части.

«Дорожные службы ежедневно наводят чистоту и порядок в округе. Но важно помнить: чисто не только там, где убирают, но и там, где не мусорят», — отметили в Управлении дорожного хозяйства.