Коммунальные службы ликвидировали последствия снегопада в Люберцах

В Люберцах идут масштабные работы по ликвидации последствий аномальных снегопадов. С 8 января с улиц и дорог городского округа уже вывезено почти 20 тысяч кубометров снега.

Ежедневно на специализированные площадки отправляется свыше 3 тысяч кубометров снежных масс. На уборке задействовано более 200 единиц спецтехники и более 1000 рабочих, которые трудятся в круглосуточном режиме.

«Подрядные организации с повышенной интенсивностью очищают дороги, тротуары и внутриквартальные проезды. В работах участвуют 22 погрузчика и 33 самосвала», — сообщил руководитель управления дорожного хозяйства администрации Иван Игнатов.

Для оперативного решения вопросов администрация напоминает о возможностях обратной связи. Заявку на текущее обслуживание можно оставить в официальном чате «Люберцы + Дзержинский», куда подключены все профильные службы. Сообщить о внештатных ситуациях можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 112 или 8 (495) 503-30-00.