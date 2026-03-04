Коммунальные службы Королева провели очистку дворов от снега

Пресс-служба администрации г. о. Королев

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Королев

«Выездная администрация» помогла жительнице Тарасовской: из двора вывезли 400 кубометров снега. Специалисты управляющей компании «Жилсервис» оперативно отработали обращение жительницы дома № 25 по улице Тарасовской, поступившее в рамках работы «Выездной администрации».

На встрече женщина сообщила о переполнении площадки для складирования снега и попросила организовать вывоз масс, чтобы с приходом потепления избежать «каши» во дворе.

Заявка была принята в приоритетном порядке. Для расчистки территории привлекли спецтехнику: с придомовой территории вывезли 19 самосвалов снега, общий объем составил более 400 кубических метров.

Напомним, сообщить о проблемах в сфере ЖКХ и задать вопросы можно круглосуточно в Единую диспетчерскую службу по телефону: 8-499-929-99-99.