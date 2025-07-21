Коммунальные службы Королева начали ликвидацию последствий ливней

В Королеве ночью и утром 21 июля прошли сильные ливни, из-за которых коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы для ликвидации последствий непогоды. С раннего утра на улицах наукограда работают 13 единиц спецтехники и более 120 сотрудников.

Они оперативно очищают ливневые канализации и устраняют подтопления, в том числе по обращениям жителей.

Для борьбы с подтоплениями задействованы илососная машина, газели, краны и специальное устройство «Крот» для прочистки ливневок. Работы проводятся на улицах Нестеренко, Пушкинская, Садовая, Советская, Пионерская и Сакко и Ванцетти, где уже за несколько часов удалось убрать образовавшиеся лужи.

Кроме того, городские ресурсоснабжающие организации и специалисты «Водоканала» откачивают воду на Комитетской и Циолковского.

Коммунальщики продолжают дежурить в усиленном режиме, поскольку синоптики предупреждают о новых дождях в ближайшие сутки.