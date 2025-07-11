Коммунальные службы из-за жары начали поливать дороги в Люберцах

В связи с наступившей жаркой погодой коммунальщики освежают региональные и муниципальные дороги, асфальт тротуаров и дворовых территорий в Дзержинском. Поливальные машины начинают работу с шести часов утра.

На дорогах регионального значения в городе работает техника «Мосавтодора» и их подрядчик «Армата». Муниципальные дороги, асфальт тротуаров и дворовых территорий поливают машины учреждения «Наш дом — Дзержинский».

Начальник отдела транспорта территориального управления «Дзержинский» Дмитрий Куликов рассказал, что синоптики обещают солнечный и жаркий июль в Подмосковье. Уже сейчас столбики термометров поднялись выше 30-градусной отметки. Поливальные машины работают, чтобы предотвратить повреждение асфальта на проезжей части от солнечных лучей.

«Поливается три раза в день, в очень жаркие дни производится аэрация воздуха», — добавил Дмитрий Куликов.

Контроль за работой специальной техники ведется круглосуточно.