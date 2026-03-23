Коммунальные службы Чехова установили зеркала на опасных поворотах

Коммунальные службы Чехова установили специальные зеркала на сложных поворотах с ограниченным обзором. Они появились в деревнях Ивановская, Чепелево и на улице Малая Полянка.

Работы провели на улицах Окольная и Полевая в Ивановской, на Ореховой в Чепелево, а также на Малой Полянке в Чехове.

Кроме того, специалисты провели комплексную сезонную уборку города. Техника работала на Рябиновом бульваре, у Дворца культуры «Дружба» и во дворе на Весенней, 2. На улице Дружбы очистили проезжую часть и прибордюрные зоны от песка и пыли. Также вывезли снег и наледь, помыли остановки и очистили урны.

На детских площадках отремонтировали качели по адресам: Чехова, 16 и Мира, 10. Привели в порядок входные группы и отмостки жилых домов.

На Вишневом бульваре, 4 установили ограничительные полусферы у контейнерной площадки. В управляющей компании обратились к автовладельцам с просьбой убрать транспорт из двора, чтобы не мешать работе спецтехники и своевременному вывозу мусора.