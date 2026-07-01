Коммунальные службы Чехова начали подготовку к зиме

Сотрудники профильных ведомств приступили к работам по замене оборудования и наладке систем на водозаборных узлах и очистных сооружениях. Подготовка к осенне-зимнему периоду стартовала на Столбовой-2, Дубне, Стремилове и Любучанах.

Специалисты водоканала «Чеховское ЖКХ» проводят комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения в холодное время года.

На территории Столбовой-2 на скважине № 1 водозаборного узла произведена замена глубинного насоса, а также выполнен переход на новый кабель электроснабжения — это позволит повысить стабильность подачи воды.

В селе Дубна монтируется трубопровод для подачи воздуха, устанавливаются задвижка и глушитель на воздуходувку. Специалисты проводят наладочные работы на водозаборном узле, включая настройку датчика уровня воды, который будет автоматически отключать насос на скважине № 6. Выполняется ремонт задвижки в колодце на трубопроводе опорожнения иловых карт и промывка контактного резервуара на очистных сооружениях.

В Стремилове проводится мойка резервуара № 2 на водозаборном узле, а также замена узла подачи воды. В Любучанах, напротив третьего подъезда дома № 17 на улице Спортивной, установлен новый канализационный люк.

Все мероприятия направлены на безаварийную работу систем в отопительный сезон.