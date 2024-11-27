Коммунальные службы Богородского округа устранили последствия непогоды

Аварийные бригады и коммунальные службы Богородского округа оперативно устранили последствия непогоды. Поваленные деревья, сорванные с основания контейнерные площадки — это лишь малая часть, с которой столкнулись коммунальщики.

Мощный циклон обрушился на Подмосковный регион 21 ноября. Сильный дождь сопровождался шквалистым ветром с порывами до 20 метров в секунду. Стихия бушевала не один час и принесла жителям немало неудобств.

Коммунальные службы убрали упавшие на дорогу и забор частного дома деревья в Старой Купавне. В коттеджном поселке в селе Кудиново упала большая елка и перекрыла дорогу при выезде с прилегающей территории. Меры по ликвидации последствий также были приняты оперативно.