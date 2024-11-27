Коммунальные службы Богородского округа устранили последствия непогоды

Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Аварийные бригады и коммунальные службы Богородского округа оперативно устранили последствия непогоды. Поваленные деревья, сорванные с основания контейнерные площадки — это лишь малая часть, с которой столкнулись коммунальщики.

Мощный циклон обрушился на Подмосковный регион 21 ноября. Сильный дождь сопровождался шквалистым ветром с порывами до 20 метров в секунду. Стихия бушевала не один час и принесла жителям немало неудобств.

Коммунальные службы убрали упавшие на дорогу и забор частного дома деревья в Старой Купавне. В коттеджном поселке в селе Кудиново упала большая елка и перекрыла дорогу при выезде с прилегающей территории. Меры по ликвидации последствий также были приняты оперативно.

Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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В Электроуглях помимо опиловки и ликвидации деревьев с проезжей части восстановили контейнерную площадку. Как отметили сотрудники коммунальных служб, в работе не так много адресов, пострадавших от непогоды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пятилетней программе модернизации системы ЖКХ Подмосковья. Она коснется около 5,4 миллиона жителей региона.

В рамках программы до 2029 года в регионе проведут 636 мероприятий, из которых 267 начнут уже в этом году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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