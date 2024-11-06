Коммунальные и дорожные службы Мытищ перевели на зимний режим работы

Зимний режим работы коммунальных служб стартовал в Мытищах с 1 ноября. Провели ревизию спецтехники, закупили запчасти, выдали дворникам новый инвентарь, есть запас противогололедных материалов, который будет регулярно пополняться.

Несмотря, что сейчас еще осень, зима потихоньку двигается в Мытищи. Коммунальные и дорожные службы с 1 ноября перешли на зимний режим работы, чтобы оперативно реагировать на замечания жителей по уборке снега и льда на дорогах, во дворах, парковках и общественных пространствах.

Все жители Мытищ могут обратиться в штаб со своими просьбами или замечаниями по уборочной работе. Каждый день все желающие могут отправить сообщения или позвонить в WhatsApp или Telegram по телефону 8 (916) 531-79-06.

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