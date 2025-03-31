Коммунальную технику еще в трех округах Подмосковья подготовили к теплому сезону

В Подмосковье продолжается проверка коммунальной техники для уборки общественных пространств в весенне-летний сезон. Представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору вместе с инспекторами проводят выездные обследования. Недавно они посетили муниципальные бюджетные учреждения в Жуковском, Лосино-Петровском и Дзержинском.

«Каждое МБУ региона имеет свою специфику работы, которая зависит от конкретного муниципалитета, его потребностей и запросов жителей. Мы лично уже посетили некоторые базы городских округов, оценили состояние техники, ремонтных зон, проанализировали деятельность руководителей и штатную численность», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Во время проверок внимание уделили состоянию коммунальной техники, наличию необходимых ресурсов для ремонта оборудования, правильности оформления документации, а также укомплектованности штата и условиям труда сотрудников. Кроме того, инспекторы подняли вопрос запаркованности дворов, из-за которой уборку иногда приходится проводить вручную. По итогам проверок руководству предприятий дали рекомендации по устранению выявленных недостатков.