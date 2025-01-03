Комлесхоз Подмосковья рассказал о работе диспетчерской службы в праздничные дни

Даже в новогодние праздники работа РДС Комитета лесного хозяйства Московской области не прекращается ни на минуту. Система видеомониторинга функционирует круглосуточно и включает 132 комплекса, которые охватывают всю территорию государственного лесного фонда Подмосковья.

Специалисты РДС быстро реагируют на поступающие сигналы и обеспечивают управление, а также связь со всеми службами, подразделениями и организациями, необходимыми для оперативного решения поступающих запросов.

Основной задачей по тушению лесных пожаров занимаются лесопожарные станции ГАУ МО «Центрлесхоз». Важным моментом является взаимодействие диспетчерских служб на местах, региональной диспетчерской службы, а также ЕДДС муниципальных образований и пультов пожарной охраны с диспетчерами МЧС.

С начала 2024 года система зафиксировала более 4,2 миллиона срабатываний, из которых 1209 подтвердили наличие пожароопасных объектов (дымов).

Диспетчеры региональной службы проверяют все обнаруженные системой «дым-точки» в онлайн-режиме, чтобы исключить ложные срабатывания. В случае реального задымления на территории лесного фонда для предотвращения распространения огня с земли других категорий к месту происшествия быстро направляется лесопожарное формирование.