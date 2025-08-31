Комлесхоз Подмосковья обновил прогноз пожарной опасности до 2 сентября

За прошедшие сутки в подмосковных лесах не зафиксировали возгораний. В ближайшие дни угроза пожарной опасности в регионе оценивается на уровне средней, сообщили в Комлесхозе МО.

В воскресенье и понедельник в подавляющей части региона установится третий класс пожарной опасности, а в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — второй.

Также средний уровень угрозы будет наблюдаться в лесах Московской области во вторник, риск возгораний в Бородинском, Дмитровском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах будет малым.

Температура в ближайшие дни днем составит от +15 до +31, ночью — от +7 до +11 градусов. Ожидается переменная облачность с существенными прояснениями, возможны кратковременные дожди.

Ведомство призывает жителей и гостей быть бдительными и немедленно сообщать о любых признаках лесных возгораний на горячую линию 8-800-100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.