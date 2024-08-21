Комлесхоз Подмосковья направил 2 машины со стройматериалами в Курск

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Две машины с древесиной отправили в Курскую область из Подмосковья. Строительный материал заготовили при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий в филиалах «Мособллеса».

В Комлесхозе региона отметили, что боевые действия на территории Курской области потребовали усилий буквально всей страны. В числе прочего в постарадавших населенных пунктах нужны строительные материалы.

На этой неделе в Курск из Подмосковья отправили два лесовоза. На борту — 36 кубометров бревен.

Древесину заготовили при санитарных рубках, которым предшествует лесопатологическое обследование участка леса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи эвакуированным из Курска.

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