Комлесхоз Подмосковья напомнил правила санитарной безопасности

Специалисты лесной охраны зафиксировали 696 случаев нарушений правил санитарной безопасности за первую половину 2024 года. По всем выявленным случаям проводятся проверки, выявляются виновные лица, в отношении которых будут составлены административные протоколы за допущенные нарушения.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов отметил, что основными нарушителями оказались жители СНТ и дачных кооперативов, которые незаконно выбрасывали строительный мусор, растительные отходы и сливали сточные воды на лесные участки.

Большинство нарушителей было выявлено в лесничествах Волоколамского (520), Бородинского и Ступинского (по 216 нарушений каждое), Истринского (204), Егорьевского (195) и Дмитровского (191) городских округов.

Представители Комлесхоза напоминают, что за нарушение правил санитарной безопасности в лесах в соответствии со статьей 8.31 КоАП РФ предусмотрены штрафы от пяти до 500 тысяч рублей.

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