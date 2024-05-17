Комлесхоз Подмосковья напомнил правила посадки деревьев | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 12:00 Комлесхоз Подмосковья напомнил правила посадки деревьев Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

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Акция «Лес будущего» пройдет в Подмосковье 18 мая. В честь этого события Комлесхоз Московской области напомнил правила посадки деревьев под меч Колесова.

Меч Колесова — это специальная лопата для посадки сеянцев и саженцев лесных культур. В комитете отметили, что в данном случае лучше работать в паре. Один будет работать с мечом, другой — сажать сеянцы.

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Углубление в почве должно быть не больше 30 сантиметров, шириной не менее десяти сантиметров. Сеянец необходимо поместить в лунку, следя за тем, чтобы корни опускались в углубления, не закручиваясь.

Корневая шейка должна быть ниже поверхности почвы на 1-2 сантиметра. Затем сеянец необходимо закрыть землей и прижать мечом Колесова с двух сторон. Корневая система сеянца должна быть плотно зажата и не должны оставаться воздушные полости.

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