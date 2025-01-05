Комлесхоз Подмосковья напомнил правила охоты

Сотрудники Управления государственного охотничьего контроля Комитета лесного хозяйства Московской области продолжают проводить рейды и обследования охотничьих угодий, не останавливаясь даже в праздничные дни января. Они напоминают гражданам правила охоты.

В Московском регионе общая площадь охотничьих угодий превышает 4 миллиона гектаров. Основная цель рейдовых мероприятий заключается в выявлении случаев незаконной охоты, за которые предусмотрены как административные, так и уголовные наказания в зависимости от тяжести правонарушения и нанесенного ущерба охотничьим ресурсам.

Незаконной охотой признается деятельность лиц без соответствующих разрешений на ношение и хранение оружия, на добычу охотничьих ресурсов, а также отсутствие охотничьего билета. Также к незаконной охоте относятся случаи охоты вне установленных мест, в запрещенные сроки или с использованием запрещенных методов и орудий. Добыча охотничьих животных сверх разрешенного количества тоже квалифицируется как правонарушение.

Важно помнить, что охотник обязан иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, а также разрешение на добычу охотничьих ресурсов.

По запросу инспектора охотнадзора охотник должен предъявить указанные документы. Непредоставление этих документов может привести к лишению права охоты на срок от одного до двух лет.

Кроме того, ношение огнестрельного оружия в состоянии алкогольного опьянения влечет административный штраф до пяти тысяч рублей, возможна конфискация оружия и патронов, или же лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от одного до двух лет.