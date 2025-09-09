Комлесхоз Подмосковья напомнил правила охоты на диких животных
В Подмосковье открыли охоту на самцов лося во время гона. Разрешение продлится до 30 сентября. Всем звероловам Комлесхоз региона решил напомнил о важных правилах подобного вида досуга.
В регионе, согласно охотхозяйственному реестру, насчитывается 15,334 тысячи особей лося. По добыче действует лимит — 67 животных во время гона.
По установленным правилам охотники должны иметь при себе:
- охотничий билет;
- разрешение на охотничье оружие;
- разрешение на добычу охотресурсов;
- путевку в случае охоты в закрепленных охотничьих угодьях.
Разрешено применять:
- охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие;
- охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом;
- охотничье огнестрельное комбинированное оружие
- охотничье метательное стрелковое оружие.
Также не запрещена охота загоном, нагоном, с собаками охотничьих пород, с подхода, из засады, с манком и коллективная охота. При всех видах важно соблюдать технику безопасности и обращения с оружием.
Управление госохотнадзора ведомства напомнила, что за нарушение правил полагается штраф от 500 рублей до четырех тысяч. Также у охотника могут конфисковать орудия или даже лишить права на подобную деятельность до двух лет.