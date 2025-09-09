Комлесхоз Подмосковья напомнил правила охоты на диких животных

В Подмосковье открыли охоту на самцов лося во время гона. Разрешение продлится до 30 сентября. Всем звероловам Комлесхоз региона решил напомнил о важных правилах подобного вида досуга.

В регионе, согласно охотхозяйственному реестру, насчитывается 15,334 тысячи особей лося. По добыче действует лимит — 67 животных во время гона.

По установленным правилам охотники должны иметь при себе:

охотничий билет;

разрешение на охотничье оружие;

разрешение на добычу охотресурсов;

путевку в случае охоты в закрепленных охотничьих угодьях.

Разрешено применять:

охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие;

охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом;

охотничье огнестрельное комбинированное оружие

охотничье метательное стрелковое оружие.

Также не запрещена охота загоном, нагоном, с собаками охотничьих пород, с подхода, из засады, с манком и коллективная охота. При всех видах важно соблюдать технику безопасности и обращения с оружием.

Управление госохотнадзора ведомства напомнила, что за нарушение правил полагается штраф от 500 рублей до четырех тысяч. Также у охотника могут конфисковать орудия или даже лишить права на подобную деятельность до двух лет.