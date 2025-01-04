Комлесхоз Подмосковья напомнил о штрафах за самовольную рубку деревьев

Лесная охрана ежедневно осуществляет контроль за состоянием лесов. Специалисты проводят патрулирование в соответствии с заранее определенными маршрутами, которые максимально приближены к населенным пунктам, садовым товариществам и местам, где ведется работа по охране, защите и воспроизводству лесных ресурсов.

Комлесхоз Подмосковья напоминает, что нарушения лесного законодательства могут повлечь как административную, так и уголовную ответственность.

Так, запрещена самовольная рубка деревьев, включая аварийные. Если ущерб от незаконной рубки составляет менее пяти тысяч рублей, то нарушителю грозит административный штраф до четырех тысяч рублей. Если оценка ущерба превышает пять тысяч рублей, то в таких случаях может быть возбуждено уголовное дело.

За самозахват лесных участков согласно статье 7.9 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей. Нарушение правил санитарной безопасности в лесах также влечет за собой административные штрафы до 500 тысяч рублей.