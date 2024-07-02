Комлесхоз Подмосковья напомнил о штрафах за нарушение пожарной безопасности

Мониторинг соблюдения правил пожарной безопасности на землях лесного фонда является одним из приоритетных направлений деятельности работников лесного хозяйства. Специалисты своевременно выявляют нарушения и предотвращают распространение возгораний.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов отметил, что нарушения правил пожарной безопасности часто приводят к серьезным негативным последствиям.

«За первое полугодие лесная охрана в ходе патрулирования выявила 2125 нарушений правил пожарной безопасности в леса», — указал Евгений Агулов.

Большая часть нарушений была зафиксирована на территории Волоколамского (505), Бородинского (184), Егорьевского (173) и Ступинского (140) лесничеств. По словам Евгения Агулова, наиболее распространенные нарушения, обнаруженные лесной охраной, связаны с разведением открытого огня в неположенных местах и в период ограничения посещения лесов.

Представители Комлесхоза также напоминают, что штрафы за нарушение противопожарной безопасности в лесах Подмосковья составляют от 60 тысяч до двух миллионов рублей.

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