Комлесхоз Подмосковья напомнил о штрафах за нарушение лесного законодательства

Инспекторы лесной охраны следят за соблюдением законодательства. Так, с начала года представители Комлесхоза региона выявили свыше 4,5 тысячи нарушений.

По словам председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Евгения Агулова, за порядком в лесах следят тысячи инспекторов. Больше всего нарушений они обнаружили на территории Бородинского, Виноградовского, Волоколамского, Дмитровского и Истринского лесничеств.

С января в топ нарушений вошли: правила пожарной безопасности, правила санитарной безопасности и самовольное занятие лесных участков. По всем нарушениям составили протоколы об административных и уголовных правонарушениях.

В Комлесхозе напомнили, что за нарушение лесного законодательства для физических лиц предусмотрены штрафы до 60 000 рублей, а для юридических лиц — до двух миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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