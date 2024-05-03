Комлесхоз напомнил жителям Подмосковья правила пожарной безопасности | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 19:51 Комлесхоз напомнил жителям Подмосковья правила пожарной безопасности Источник фото: Ксения Пашуто

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В Подмосковье продолжается пожароопасный сезон, сотрудники ответственных служб и ведомств переведены в режим готовности к возможным чрезвычайным ситуациям. В настоящее время в регионе действует запрет на разведение костров в торфяниках, хвойных лесах, в местах с сухой травой, а вход в леса ограничен.

По словам начальника отдела охраны лесов комитета лесного хозяйства Московской области Сергея Семаева, пожароопасный сезон начался в Подмосковье 1 апреля, а готовиться к нему начали еще в прошлом году.

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«В 98% случаев основная причина пожаров — это человеческий фактор. Для предотвращения возгораний проводится противопожарная пропаганда, работа со СМИ, раздача листовок и памяток. Вдоль трасс в рекреационных зонах устанавливаются аншлаги, а для отдыха жителей оборудуются специально подготовленные места», — рассказал Семаев.

Он добавил, что любителям пожарить шашлыки на природе необходимо нужно либо найти специальное место, либо окопать очаг минерализованной полосой — это все прописано в правилах пожарной безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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