Комитет по ценам и тарифам Московской области представил нового руководителя
Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил нового председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области. Им стал Олег Толмачев.
Олег Толмачев родился 23 августа 1985 года в поселке Комсомолец Тамбовской области. Женат, воспитывает троих детей.
В 2007 году окончил Ярославский военный финансово-экономический институт имени генерала армии Хрулева по специальности «Финансы и кредит».
Занимал руководящие должности в финансовой службе ВС России, в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, в Контрольно-счетной палате Московской области по контролю за расходованием средств бюджета на ЖКХ, транспорт и дорожное хозяйство.
Был начальником управления финансирования подведомственных организаций и контроля инвестиционных программ Министерства ЖКХ Московской области. Затем занимал должность замминистра жилищно-коммунального хозяйства региона.
Новую структуру областного правительства согласовали в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что это его большая команда, и поблагодарил каждого за участие в развитии региона.
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