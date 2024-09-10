Андрей Воробьев: главой комитета по ценам в Подмосковье станет Олег Толмачев

Комитет по ценам и тарифам Московской области возглавит Олег Толмачев. О его назначении на эту должность сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

«Хочу представить Олега Толмачева, мы знаем его по работе в блоке ЖКХ в статусе заместителя министра. Олег Геннадьевич возглавит комитет по ценам и тарифам. Очень важное направление. Особенно тарифы важны, когда мы видим высокую ключевую ставку, высокие изменения в себестоимости оказания услуг», — сказал Воробьев.

При этом вопросы регулирования цен и тарифов наряду с ЖКХ, энергетикой и содержанием территорий будет курировать Евгений Хромушин. Ранее Мособлдума утвердила его на должность вице-губернатора Подмосковья.

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