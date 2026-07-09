Комитет по конкурентной политике Московской области проведет прямой эфир о новом порядке торгов

13 июля 2026 года в 14:00 по московскому времени Комитет по конкурентной политике Московской области проведет прямой эфир. Тема обсуждения — «Новый порядок проведения торгов. Что изменится с 01.07.2026?».

Эфир будет полезен предпринимателям, которые ищут землю или помещение для бизнеса в Подмосковье. Также он заинтересует жителей, планирующих построить дом или купить/арендовать участок через торги. Специалисты земельно-имущественной сферы также найдут для себя полезную информацию.

Вопросы к эфиру можно отправить до 10 июля 2026 года на платформе обратной связи по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/13329/?utm_source=widget&utm_medium=regional&utm_campaign=zakaz-mo.mosreg.ru&utm_content=46.

Комитет напоминает, что 100% земельно-имущественных торгов в регионе проходит в электронной форме. Участвовать можно из любой точки страны. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов ЕАСУЗ: https://easuz.mosreg.ru/.

Для подключения к трансляции нужно будет перейти на официальный канал Комитета по конкурентной политике Подмосковья и ГКУ «Региональный центр торгов» — «КонкурентИИм: торги и закупки Подмосковья»: https://max.ru/id5024139723_gos2.