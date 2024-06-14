Комитет Мособлдумы по строительству провел расширенное заседание в Люберцах
Расширенное заседание комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ провели 13 июня в Люберцах. На встрече обсудили актуальную повестку и проверили возведение объектов социальной инфраструктуры в городском округе.
Заседание прошло под руководством председателя комитета Игоря Коханого. В мероприятии приняли участие депутаты Московской областной Думы, министр жилищной политики Инна Федотова, первый заместитель министра стройкомплекса Константин Лапин, глава городского округа Люберцы Владимир Волков, инспекторы Главгосстройнадзора, представители Общественной палаты Московской области и подрядчиков.
На встрече проверили строительство социальных объектов в Люберцах и обсудили планы в других округах Подмосковья. В этом году планируется открыть еще 73 новых школы, детских сада, поликлиники и больницы. Близятся к завершению такие масштабные проекты как детский госпиталь в Красногорске, комплексные поликлиники в Лобне и Лосино-Петровском, строительство больших медицинских комплексов в Котельниках и Ленинском округе.
На встрече договорились продолжать мониторинг строительства в Подмосковье.
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