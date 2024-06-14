Комитет Мособлдумы по строительству провел расширенное заседание в Люберцах

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Расширенное заседание комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ провели 13 июня в Люберцах. На встрече обсудили актуальную повестку и проверили возведение объектов социальной инфраструктуры в городском округе.

Заседание прошло под руководством председателя комитета Игоря Коханого. В мероприятии приняли участие депутаты Московской областной Думы, министр жилищной политики Инна Федотова, первый заместитель министра стройкомплекса Константин Лапин, глава городского округа Люберцы Владимир Волков, инспекторы Главгосстройнадзора, представители Общественной палаты Московской области и подрядчиков.

На встрече проверили строительство социальных объектов в Люберцах и обсудили планы в других округах Подмосковья. В этом году планируется открыть еще 73 новых школы, детских сада, поликлиники и больницы. Близятся к завершению такие масштабные проекты как детский госпиталь в Красногорске, комплексные поликлиники в Лобне и Лосино-Петровском, строительство больших медицинских комплексов в Котельниках и Ленинском округе.

На встрече договорились продолжать мониторинг строительства в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

⚽️Чемпионат Европы по футболу: все скандалы и расклады

«Крайняя мера». Россиянам рассказали, как возместить квартирный ущерб из-за потопа

Как тебе такой харассмент, Илон Маск?

Багреева: Москва показала самый низкий уровень безработицы среди мегаполисов G20

Трудности перевода. Как не потерять деньги в киргизских банках после санкций США

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте